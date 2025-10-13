Haberler

Afyonkarahisar'da Yeni 'Hastalıktan Ari İşletme' Sertifikası

Afyonkarahisar'da Yeni 'Hastalıktan Ari İşletme' Sertifikası
Afyonkarahisar'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bir işletme daha 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikası aldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, ari işletmelerin hayvancılıkta kalite ve verimliliği artırmadaki önemine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan sağlığı standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye devam ederken, kentte bir işletme daha 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikası aldı.

Afyonkarahisar'da hayvancılık sektöründe sürdürülebilir üretimi sağlamak, halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi çerçevesinde resmi kontrolleri tamamlanan bir işletmeye İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak tarafından işletme ziyareti gerçekleştirildi. Parlak, ari işletmelerin hayvancılıkta kalite ve verimliliğin artırılmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Bu tür işletmelerin yaygınlaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Parlak, işletme sahibi Mustafa Koca'ya sertifikasını teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
