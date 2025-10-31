Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine Terör ve Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 17 bin üniversite öğrencisine terörle ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimizce 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde toplam 17 bin öğrenciye eğitim verildi. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturmak, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve yöntemleri hakkında duyarlılığı artırmak, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak ve gençlerimizin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR