Afyonkarahisar'da Ücretsiz Patates Dağıtımı

Sandıklı ilçesinde bir hayırsever, tarlasında yetiştirdiği 20 ton patatesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Dağıtım etkinliği mahalle sakinlerinin yoğun ilgisini topladı.

Afyonkarahisar'da bir üretici, tarlasında yetiştirdiği patatesleri çuvallarla vatandaşa dağıttı.

Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde bir hayırsever, yetiştirdiği patatesleri ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu. Tır ile getirilen toplam 20 ton patates, 20 kilogramlık çuvallar ile paketlenerek çevre sakinlerine dağıtıldı. Dağıtımın yapıldığı alanda sıraya giren insanlar yoğunluk oluşturdu. Yapılan bu anlamlı davranış, mahallelinin takdirini kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
