Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 269 bin 2'ye yükseldi.

TÜİK, Ocak ayı trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Afyonkarahisar'da araç sayısı 269 bin 2'ye yükselirken, bu veriler arasında en fazla aracın ise 103 bin 138 ile otomobil olduğu belirtildi. Kentte 4 bin 913 minibüs, bin 583 otobüs, 42 bin 40 kamyonet, 10 bin 700 kamyon ve 57 bin 303 motosikletin olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR