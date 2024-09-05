Afyonkarahisar'da toplu tüketim işletmelerine denetim

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince il genelinde faaliyet gösteren toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu denetimlerde ekipler, kızartma yağlarının kalitesini belirlemek amacıyla polar madde ve asit sayısı miktar tespiti için numuneler aldı. Halk sağlığını tehdit eden sağlıksız yağların kullanımını önlemek ve işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılan denetimler kapsamında alınan yağ numuneleri laboratuvarlarda analiz edilecek ve mevzuata aykırı bulunan yağların kullanımı derhal durdurulacak. Standartlara uymayan işletmeler ise yasal yaptırımlar uygulanacak. Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürü Özkan Parlak, sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek, toplu tüketim yapılan her işletmede hijyen ve kalite standartlarının titizlikle takip edildiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR