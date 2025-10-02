Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyonlar Mahalleleri Tehdit Ediyor

Afyonkarahisar'da mahalle aralarına giren tır ve kamyonlar alt ve üst yapıya zarar verirken, kontrolsüzce park edilen bu araçlar şehir yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Dar sokak ve cadde aralarına bırakılan ağır tonajlı araçlar trafik güvenliğini tehdit ediyor, altyapıya zarar veriyor, çocuk ve yayalar içinse büyük risk oluşturuyor.

Afyonkarahisar'da kent merkezine yakın mahallelerde son aylarda artan tır ve kamyon yoğunluğu, hem altyapıya ciddi zarar veriyor hem de çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Mahalle aralarına giren ve günlerce park halinde bekleyen ağır tonajlı araçlara ilişkin vatandaşların defalarca ihbarda bulunmasına rağmen, yetkililerden kalıcı bir adım gelmedi.

Özellikle Karşıyaka, Yenice, Fatih ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleleri adeta dev araçların park alanına dönüşmüş durumda. Sokaklara giren tır ve kamyonlar kaldırımları kırıyor, yollarda çöküntülere neden olarak, içme suyu hatlarına zarar veriyor. Bazı bölgelerde altyapı arızaları nedeniyle su kesintileri bile yaşanırken, aileler artık çocuklarını tek başına okula göndermeye korkuyor.

"Çocuklarımız tırlardan dolayı okula gitmek istemiyorlar"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karşıyaka Mahalle Muhtarı İsmail Şahin, kendisinin ve mahallelinin bu durumdan çok şikayetçi olduğunu ifade etti. Şahin, "tırlar girdikleri ara sokaklarda alt yapıya da zarar veriyor, asfaltlara da zarar veriyor. Özellikle içme suyu şebekelerimiz de patlaklar oluyor. Üst yapı ve alt yapıya her zaman zarar veriyor. İl Emniyet Müdürümüzden Allah razı olsun, kendisi geldikten sonra bayağı azaldı. Tırlar mahalleye giriyor dönemeyince kaldırımlara da zarar veriyorlar yani ben bu durumdan çok rahatsızım. Çocuklarımız tırlardan dolayı okula gitmek istemiyorlar. Anneleri getirip götürüyorlar" diye konuştu.

"Tırlar tonajlı olunca yolda çökmelere neden oluyor"

Fatih Mahallesi Muhtarı Kenan Uçmak'da tır ve yüksek tonajlı araçların alt ve üst yapıya zarar verdiğini söyleyerek, bu durum için duyarlı olunmasını istedi. Uçmak, "Bunu bir şikayet olarak algılamayalım ama bizim mahallemizde zaten alt yapı zayıflığı var, tırcı arkadaşlarımız bizim kardeşlerimiz ama onlarda biraz daha duyarlı olup mahallemizi düşünerek hareket etsinler. Ana caddeler üzerine, park önlerine ve yeni yapılan yollara çok tonajlı tırları park etmezler ise güzel olur. Asfalt çalışmalarımız var, mahallemiz zarar görmesin. Tırlar tonajlı olunca yolda çökmelere neden oluyor. Buda mahallemize özellikle alt yapıya zarar veriyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan yetkililere güvenlik için çağrı

Mahalle sakinleri de yaşananlara tepkili. Vatandaşlar, gün içinde defalarca zabıta ve emniyeti aradıklarını, ekiplerin gelip sürücülere 'park etmeyin' diyerek uyarıda bulunduğunu ancak araçların kaldırılmadığını söyleyerek mahallelerinde tır ve kamyon parkı istemediklerini dile getirdi.

Kentte son yıllarda hat safhaya ulaşan park sorununa eklenen bu durum, vatandaşların evlerine giriş-çıkışlarını güçleştirirken acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçlarının ulaşımını da engelleyebiliyor.

Vatandaşlar zabıta müdürlüğü ve trafik birimine çağrıda bulunarak kamyon ve tırların mahalle ve sokak aralarına park etmesinin önlenmesini, bu araçların mevcut garaj ve park alanlarına yönlendirilmesini, çocukların yayaların ve sürücülerin can güvenliği için denetimlerin artırılmasını ve mevcut garajların etkin kullanılmasını istiyor.

"İnsanların mal ve can güvenliğini tehdit ediyorlar"

Bazı vatandaşlar ise tır şoförleri hususi aracıyla gelir gibi yüklü araçlarla mahallelere geldiklerini ve günlerce sokak aralarında beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar zaman gözetmeksizin sokakları adeta işgal eden ağır tonajlı araç sürücülerinin çoğu kez kör nokta görüş olayına da dikkat çekerek mahallerinde büyük tehlike arz ettiğini kaydederek, insanların mal ve can güvenliğini tehdit ederek özellikle alt yapıya zarar vermesinden şikayetçi oldu. - AFYONKARAHİSAR