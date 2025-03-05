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Afyonkarahisar'da Teknopark Projeleri Değerlendirildi

Afyonkarahisar'da Teknopark Projeleri Değerlendirildi
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Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AKÜ Teknopark Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ve kalkınma ajansı koordinatörü Osman Köprücüoğlu ile bir araya gelerek Teknopark bünyesindeki yenilikçi projeler ve ildeki yatırım destek faaliyetlerini değerlendirdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AKÜ Teknopark Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ve kalkınma ajansı koordinatörü Osman Köprücüoğlu ile yaptığı görüşmede Teknopark bünyesindeki yenilikçi projeler ve ildeki yatırım destek faaliyetlerine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Vali Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknopark Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ve Köprücüoğlu'nu makamında kabul etti. Görüşmede, Teknopark bünyesindeki yenilikçi projeler ve ildeki yatırım destek faaliyetlerine yönelik çalışmalar ele alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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