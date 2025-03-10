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Afyonkarahisar'da Tasavvuf Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü

Afyonkarahisar'da Tasavvuf Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü
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Türkiye Kamu Çalışma Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından düzenlenen Ramazan ayı tasavvuf müziği konserine yoğun katılım oldu. Başkan Ahmet Nal, etkinlikte manevi duyguların pekiştiğini vurguladı.

Türkiye Kamu Çalışma Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Afyonkarahisar Şubesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan ayı tasavvuf müziği konserine katılım yoğun oldu.

TÜRKAV Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Nal ve yönetimi tarafından düzenlenen tasavvuf müziği konserine protokol üyeleri de katıldı. Programda konuşan TÜRKAV Şube Başkanı Ahmet Nal, "Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, gönüllerin arındığı, ruhumuzun huzur bulduğu mübarek bir zaman dilimidir. Bugün burada icra edilen ilahiler ve tasavvuf musikisinin seçkin eserleriyle hep birlikte bu manevi iklimin huzurunu yaşıyoruz. TÜRKAV olarak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, kültürellerimizi yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı sürdürmek amacıyla böyle anlamlı faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Etkinlikte tasavvuf musikisinin seçkin eserleri seslendirilirken, salonda duygusal anlar yaşandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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