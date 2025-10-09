Haberler

Afyonkarahisar'da Tarımsal Veriler Toplama Süreçleri Değerlendirildi

Afyonkarahisar'da, tarımsal verilerin doğru ve etkin bir şekilde toplanmasına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, genel tarım sayımı ve arazilerin tespiti ile ilgili süreçler değerlendirildi.

Afyonkarahisar'da tarımsal verilerin doğru ve etkin bir şekilde toplanmasına yönelik süreçler değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Genel tarım sayımı çerçevesinde resen kayıtlı arazilerin tespit işlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak, bakanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda bakanlık tarafından kentte görevlendirilen koordinatörler Mustafa Aktaş, Mustafa Arı ve ilçe müdürlerinin katılımıyla tarımsal verilerin doğru ve etkin bir şekilde toplanmasına yönelik süreçler değerlendirilerek, kentte yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
