Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etti

Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında hibeden faydalanan küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde hibeden faydalanan küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinden yararlanan yetiştiricileri ziyaret etti. Ekipler üreticilerin küçükbaş hayvancılığa ilişkin sorun ve önerilerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölüm! SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? | Survivor son bölümünde ne oldu? Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, nereli? Sevgilisi var mı? 12 Şubat hava bugün nasıl? HAVA DURUMU! İstanbul'da yağış var mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title