Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde hibeden faydalanan küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinden yararlanan yetiştiricileri ziyaret etti. Ekipler üreticilerin küçükbaş hayvancılığa ilişkin sorun ve önerilerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR