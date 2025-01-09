Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar

Afyonkarahisar'da Tarım Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Tarım Kontrolleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ve haşhaş ekili alanlarda yaptığı kontroller ile bitki çıkışı, hastalık ve zararlı kontrollerini sürdürüyor. Çiftçilerin arazilerini kontrol etmesi için erken teşhis ve tedbirlerin önemli olduğu vurgulandı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ve haşhaş ekili alanlarda arazi kontrolleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başmakçı Tarım İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hububat ve haşhaş ekili tarım arazilerinde bitki çıkış, hastalık ve zararlı kontrol işlemleri yapıldı.

Tarım Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başmakçı İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından hububat ve haşhaş ekili tarım arazilerinde bitki çıkış, hastalık ve zararlı kontrol işlemleri devam ediyor. Çiftçilerimizin arazilerini kontrol etmesi önemli verim kayıpları oluşmaması için erken teşhis ve tedbir önem arz etmektedir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye de araç satan dev otomotiv firmaları derin krize girdi
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
img

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne? 10 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu? Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL? CANLI maç izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Ocak günün maçları nereden izlenir? Zor Ölüm 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 10 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 10 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Siyah Kalp bu akşam var mı? 9 Ocak Siyah Kalp 16. bölümü bu hafta yayınlanacak mı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 9 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.