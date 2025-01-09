Afyonkarahisar'da Tarım Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ve haşhaş ekili alanlarda arazi kontrolleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başmakçı Tarım İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hububat ve haşhaş ekili tarım arazilerinde bitki çıkış, hastalık ve zararlı kontrol işlemleri yapıldı.

Tarım Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başmakçı İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından hububat ve haşhaş ekili tarım arazilerinde bitki çıkış, hastalık ve zararlı kontrol işlemleri devam ediyor. Çiftçilerimizin arazilerini kontrol etmesi önemli verim kayıpları oluşmaması için erken teşhis ve tedbir önem arz etmektedir." - AFYONKARAHİSAR