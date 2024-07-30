Afyonkarahisar'da Tarım Arazilerinin Kullanımı Kontrol Edildi

Bitkisel üretimim arttırılması amacıyla hayata geçirilen 'Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayçiçek ve nohut alanlarının kontrolünü yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde yüzde 50 bakanlık destekli olarak temin edilerek ekim yaptırılan ayçiçeği ve nohut alanlarının kontrollerini yaptı. Bu projeler ile uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılmak suretiyle bitkisel üretimin arttırılması hedeflendiği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR