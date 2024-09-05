Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ankara'dan Afyonkarahisar'a tarihi esere satmak için gelen şahsı ve alıcıyı suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara'da ikamet eden F.E. isimli şahsın elinde eski eser niteliği taşıyan sikke olduğu ve irtibatlı olduğu şahıslara satmak maksadıyla Afyonkarahisar iline geleceği yönünde bilgi elde etti. Ekiplerce yapılan takip sonucu F.E. isimli şahıs, İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesinde faaliyet gösteren bir tesiste R.A. ve A.K. isimli şahıslarla birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin oturduğu masa üzerindeki çanta içerisinde yapılan arama sonucunda, eski eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 130 adet sikke ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR