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Afyonkarahisar'da tarihi camide yemek dağıtıldı

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Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii olarak bilinen tarihi külliyede, yüzyıllardır süregelen bir gelenek yeniden canlandırıldı. Camide cuma namazı sonrası yaklaşık 1000 kişilik yemek dağıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii olarak bilinen tarihi külliyede, yüzyıllardır süregelen bir gelenek yeniden canlandırıldı.

II. Mehmet döneminde Sadrazamlık yapmış olan Gedik Ahmet Paşa tarafından 1474-1476 yılları arasında inşa edilen camide, tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, cuma namazı sonrası yaklaşık 1000 kişilik yemek dağıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın'ın da katıldığı etkinlikte protokol üyeleri vatandaşlar bir araya geldi. Vali Yiğitbaşı ve Aydın, yemeklerin dağıtımında bizzat yer aldı.

"Tarihi gelenek her cuma devam edecek"

Etkinlikle ilgili konuşan Vali Yiğitbaşı, "Bu tarihi geleneği her cuma aynı şekilde sürdüreceğiz. Halkımızdan gelen olumlu geri dönüşler bizleri çok mutlu etti ve bu hizmeti sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini ve dualarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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