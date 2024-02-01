Afyonkarahisar'da TAMP Bilgilendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde kamu kurumları personelleri ve vatandaşlara yönelik 'Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bilgilendirme Eğitimi' gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından TAMP eğitimi verildi. Gerçekleştirilen eğitime katılan Kaymakam Osman Bilici, yaptığı konuşmasında; "Yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem afeti bizlere bugün burada bizlere verilecek eğitimin afet anında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün burada verilecek eğitimle kamu personellerimize, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza afet öncesi, sırası ve sonrası neler yapması gerektiği hakkında ve nasıl tedbir alınması gerektiği konularında bilinçli durumuna getireceğine inanıyorum. Tüm ümidimiz bir daha bir afet yaşamamamız yönünde fakat bizler de bunun için her türlü tedbiri alarak hazırlıklı olmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Bilici'nin konuşmasının ardından Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından, kaymakamlık ve belediyelerin görev ve sorumlulukları, olası afet ve acil durumlarda kamu görevlilerinin neler yapması gerektiği, olası bir afet durumunda ilimizdeki imkanlar ve teçhizatlar, afet durumunda acil toplanma alanları, ayni depolama alanları ve soğuk hava depoları hakkında bilgiler verildi.

Düzenlenen eğitime Kaymakam Bilici'nin yanı sıra kamu ve kurum ve kuruluş amirleri ile personelleri, belediye personelleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR