Afyonkarahisar'da Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri Denetlendi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda güvenliği amacıyla süt ve süt ürünleri üreten işletmeler denetlendi.

Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde eş zamanlı resmi kontroller gerçekleştirildi. Gıda güvenliği açısından Afyonkarahisar'da bulunan işletmelere yönelik denetim ve kontrollerin devam ettiği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR