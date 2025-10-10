Afyonkarahisar'da Suriye için Yeni Bir Okul Açıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Fetih İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde Suriye'nin Halep kırsalı Abad bölgesinde açılan Afyon Kadınana Okulu eğitim faaliyetlerine başladı.

Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç olan Müslümanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yetim, su kuyusu, kurban ve yardım projeleri gibi pek çok alanda faaliyetler sürdüren Fetih İnsani Yarım Vakfı bu kez Suriye'de öğrencilere el uzattı. Bölgedeki ihtiyacı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ileten vakıf üyelerinin bu talebi kısa sürede karşılık buldu. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin girişimleri, hayırseverler Sultan ve Hüsnü Ulu'nun desteğiyle Suriye'de Afyonkarahisar'ın bir okulu oldu. 7 Ekim'de faaliyete başlayan Afyon Kadınana Okulu 350 öğrenciye hizmet veriyor. Bölgede önemli bir ihtiyacı gidermiş olan okulda öğrenci sayısı da her geçen gün artıyor.

Okuldaki bir diğer sınıfın ihtiyaçları da Kahramanmaraş Yaşar Gölcü İlkokulu öğrencileri tarafından karşılandı.

Eğitim alanında nerede bir ihtiyaç olursa her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Vali Doç, Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, dünyayı masum çocukların gülüşlerinin güzelleştireceğini dile getirdi.

Öte yandan, Sünnetci tarafından hayırsever aileye teşekkür mahiyetinde plaket takdimi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR