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Afyonkarahisar'da Sünnet Düğününde Yemek Zehirlenmesi

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir sünnet düğününde 100'e yakın kişi otelin verdiği yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Zehirlenenler arasında kent protokol üyelerinin de olduğu iddia ediliyor.

Afyonkarahisar'da Güral Termal Otel'de gerçekleştirilen ve Türk sanat müziğinin ünlü seslerinden Zara'nın sahne aldığı sünnet düğününde 100'e yakın kişi otelin verdiği yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Zehirlenenler arasında kent protokol üyelerinin de olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı Güral Termal Otel, Zara'nın sahne aldığı görkemli bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptı. Zara, iş insanı Hasan Yılmaz'ın oğulları için düzenlenen bu özel etkinlikte sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. 100'e yakın katılımcının olduğu sünnet düğünü sonrası birçok konuk gıda zehirlenmesi şikayetleri ile hastanelere başvurdu.

Sünnet yemeğini veren iş adamının şikayeti üzerine adli süreç başlatıldı

Hasan Yılmaz, otelden geç de olsa ikram edilen yemeklerden örnek alarak tahlil için laboratuvara gönderdiklerini bu olayda kendilerinin mağdur olduğunu yurt dışından gelen düğün misafirlerinin dönüş için uçaklarını ertelediklerini, bazılarının kısıtlı olan Türkiye tatillerinin alt üst olduğunu kaydetti. Yılmaz, Afyonkarahisar protokolünün düğün davetinde rahatsızlandığını belirtti. Yılmaz, "Bu olumsuzlukların sorumlusu otel yönetimi ve otelin yiyecek içecek müdürü ile genel müdürünün olduğunu düşünüyoruz. Bizim davetlilerden tek tek özür dilememize rağmen otelin özür bile dilememesi hiç bir şey olmamış gibi davranması bizleri çok üzdü. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Öte yandan, Yılmaz'ın otel ile ilgili şikayetçi olduğu ve adli süreç başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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