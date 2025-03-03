Afyonkarahisar'da Soğuk ve Yağışlı Hava Bekleniyor

Afyonkarahisar yeni haftaya soğuk ve yağışlı bir hava ile başlarken, sıcaklıkların özellikle geceleri hissedilir derecelere azalarak eksi derecelere kadar düşeceği belirtildi.

Yapılan son tahminlere göre, kentte soğuk havanın hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Bugün gün boyu aralıklarla yağışın olacağının tahmin edildiği değerlendirmede, hafta boyunca ise kentte parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Kentte ayrıca sıcaklıkların gündüz 16 geceleri ise eksi değerlerde olacağı tahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR