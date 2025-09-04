Afyonkarahisar'da Sığır Tüberkülozu Taraması Başlatıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde sığır tüberkülozu taraması başlatıldı.

Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Epidemiyoloji Birimi sorumlularınca, ilimiz merkez köy ve kasabalarında bulunan çeşitli işletmelerde tespit edilen sığır tüberkülozu vakaları sonrasında, hastalığın kaynağı olan işletmelerdeki hayvanlara tüberkülin testi uygulanarak hastalık taraması gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR