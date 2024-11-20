Afyonkarahisar'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, yüksek nüfuslu köylerden birinde 3 kilometrelik yolun sıcak asfalt ile kaplanma çalışmalarına devam ediyor.
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından başlatılan sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın merkez köylerinden olan yaklaşık 10 bin nüfusu ile yüksek nüfuslu köylerden olan
Daha önce sathi asfalt olmasından dolayı soğuk kış şartları nedeniyle sık sık bozulmalar meydana gelen yaklaşık 3 kilometrelik yol, Afyonkarahisar İl Özel idaresi ekiplerince sıcak asfalt ile kaplanacak. - AFYONKARAHİSAR