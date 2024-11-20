Afyonkarahisar'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından başlatılan sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın merkez köylerinden olan yaklaşık 10 bin nüfusu ile yüksek nüfuslu köylerden olan

Daha önce sathi asfalt olmasından dolayı soğuk kış şartları nedeniyle sık sık bozulmalar meydana gelen yaklaşık 3 kilometrelik yol, Afyonkarahisar İl Özel idaresi ekiplerince sıcak asfalt ile kaplanacak. - AFYONKARAHİSAR