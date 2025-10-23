Afyonkarahisar'da Servis Şoförlerine Güvenli Trafik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından servis şoförlerine yönelik güvenli trafik eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim çalışmasına 133 servis şoförü katıldı. Eğitim çalışmasında 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Genel Trafik Konuları' hakkında bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR