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Afyonkarahisar'da "Şehitlerimiz ve Mazlumlar için Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Duada Buluşuyoruz" programı

Afyonkarahisar'da
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından AKÜ Camii'nde, "Şehitlerimiz ve Mazlumlar için Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Duada Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından AKÜ Camii'nde, "Şehitlerimiz ve Mazlumlar için Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Duada Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Kampüs bölgesinde bulunan öğrenci ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun iğli gördü. Program, din görevlilerinin Fetih Süresi tilaveti ile devam etti. İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük ise "Camilerin Medeniyetimizdeki Yeri ve Önemi" başlıklı sohbetiyle katılımcılara seslendi. Küçük, Camilerin birlik ve beraberlik adına taşıdığı büyük önemi vurgulayarak, ümmet olmanın ve dünyadaki mazlumlara el uzatmanın, camilerde bir araya gelerek bütün farklılıkları bir kenara bırakmaktan geçtiğini belirtti. Program, dualar ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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