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Afyonkarahisar'da 'Şehit Künye Bilgi Sistemi' projesi hayata geçirildi

Afyonkarahisar'da 'Şehit Künye Bilgi Sistemi' projesi hayata geçirildi
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin geliştirdiği 'Şehit Künye Bilgi Sistemi' projesi ile kentteki şehitlerin biyografik bilgileri mezar taşlarına konulan karekodlar ile dijital ortama aktarıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin geliştirdiği 'Şehit Künye Bilgi Sistemi' projesi ile kentteki şehitlerin biyografik bilgileri mezar taşlarına konulan karekodlar ile dijital ortama aktarıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı projenin hazırlanması için yoğun uğraş verdiklerini ifade etti. vatandaşların mezar başında yalnızca şehidin adını ve doğum tarihini gördüğünü, ancak nasıl şehit olduklarına dair yeterli bilgiye ulaşamadıklarını kaydeden Başkan Kumartaşlı, "Şehit Künye Bilgi Sistemi ile bu eksikliğin giderdik. Her şehit mezarına detaylı bilgi notları yerleştirdik. Bu notlarda şehidimizin nasıl şehit olduğuna dair kısa açıklamalar bulunuyor. Ayrıca mezar taşlarına eklenen karekod sayesinde ziyaretçiler, akıllı telefonlarıyla şehitlerimizin biyografilerine, fotoğraflarına ve şehitliğin konum bilgilerine anında ulaşabilecek. İlçelerimizde beldelerimizde ve köylerimizde bulunan tüm şehit mezarlarını bu sistemle donatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, projenin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer ilgili resmi kurumlar tarafından desteklenerek, Şehit Mezarları Yönergesi'ne eklenmesini teklif edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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