Afyonkarahisar'da Sebze ve Meyve Toptancılarına Vergi Denetimi

Afyonkarahisar Defterdarlığı tarafından sebze ve meyve toptancı halinde sabah erken saatlerde vergi denetimi gerçekleştirildi.

Denetim Afyonkarahisar Defterdarı İbrahim Gündüz başkanlığında Grup Müdür Vekili Cengiz Şirin ve görevli gelir uzmanları tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde; mükelleflerin belge düzenine uygunluk denetimi, yapılan işlemlerde KDV oranlarında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı, kayıt dışı mükellef ve işlemlerin araştırması, vergi kayıp kaçağının önlenmesi ve gönüllü uyum çalışmaları çerçevesinde mükelleflerin bilgilendirilmesi gibi çalışmalar ve tespit yapıldı.

Öte yandan, vergi denetimlerin farklı zamanlarda ve değişik bölgelerde devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR