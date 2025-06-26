Afyonkarahisar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı
Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle tüm canlı hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yetiştiricilere duyuru yaptı.
Afyonkarahisar'ın şap hastalığı dolayısıyla canlı hayvan pazarları kapatıldı.
Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Yetiştiricilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel