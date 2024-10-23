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Afyonkarahisar'da Polis Ekiplerinden Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Güvenli İnternet Eğitimi

Afyonkarahisar'da Polis Ekiplerinden Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Güvenli İnternet Eğitimi
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Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda polislik mesleği tanıtıldı ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi. Öğrenciler etkinlikte görsel materyallerle eğlenirken, emniyet araçlarını da keşfetme imkanı buldular.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıtıp, güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen programla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Selçuklu İlköğretim Okulunun minik öğrencileri ile kıymetli öğretmenleri Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Ziyarette polislik mesleği, güvenli internet kullanımı gibi konularda geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgilendirdik. Bununla birlikte öğrencilerimiz tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken polis abileri ve ablalarının kullandığı Emniyet araçlarını da keşfetti. Takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafların ardından öğrenci ve öğretmenlerimizi eğitim-öğretim hayatlarında başarılar temennisiyle uğurladık" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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