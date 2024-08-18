Afyonkarahisar'da Pavlonya Ağacı Dikildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ilk defa, kısa sürede 15 metreye kadar büyüyen, hava temizleme özelliğinin yanı sıra kerestesi yatçılık başta olmak üzere mobilya sektöründe, çiçekleri ile arıcılık gibi birçok sektörde kullanılan 'Pavlonya' ağacı dikildi.

Yıllardır Almanya'da çalışan Kul Muhammet Derin tarafından memleketi olan Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde 30 dönüm araziye pavlonya ağacı dikildi. Toplam bin 200 adet dikilen ağaç kamera sistemi ile 24 saat izleniyor. Arkadaşı Murat Tosun ile Haydarlı beldesine gelen Derin dikimini yaptıkları ağaçtan 7 yıl sonra ilk hasadı yapacaklarını ifade etti. Birçok sektörde pavlonya ağacının kullandığını ifade eden Derin, "Bakımı güzel olduğu zaman 7 yılda 15-20 metreye kadar büyüyebilen bir ağaç. Bu ağacın çok farklı özellikleri var. Bizim bu ağaçları dikmemizdeki amacımız tabi ki kereste. Ama bunun yanında hava kirliliğini de önlemek. Biz bu ağaçlarla yaklaşık 2 yıldır ilgileniyoruz. Bu ağacın özelliklerini yetiştirirken ne istediğini biliyoruz. Ağacın hekimini Haydarlı'ya yapmamızın da ana sebebi toprağımız özlediğim için kendi yurduma bir yenilik getirip istihdam oluşturmak istedim. Bu ağacın ekimini yapan tek kişi biziz" diye konuştu.

Ekimi yapılan ağacın kerestesinin çok hafif olduğu için özellikle yat, gemi, müzik ve sörf aletlerinde yapımında kullanıldığı gibi aynı zamanda arıcılık yapan üreticiler için de değerli bir ağaç türü olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR