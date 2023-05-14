Afyonkarahisar'da oylarını kullananlar piknik alanlarına koştu

Afyonkarahisar'da oyunu kullanan vatandaşlar ardından soluğu piknik alanlarında aldı.

Kentte Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise ardından soluğu Hıdırlık tepesi gibi piknik ve mesirelik alanlarda aldı. Piknik alanlarında mangal ve semaverlerini yakan aileleri sıcak havanın tadını çıkarırken, seçimlerle ilgili de 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler. Sıcaklığın 23 derece düzeylerinde olduğu ve güneşli bir havanın hakim olduğu kentte vatandaşlar seçim sonuçlarını da yine internet üzerinden takip edeceklerini ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR