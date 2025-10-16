Afyonkarahisar'da 'Ortalama'ya Dönüş Yasası ve Yaşama Sanatı Konulu Söyleşi Düzenlendi

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde 'Akademik Söyleşiler Serisi' çerçevesinde Doç. Dr. Hasan Camcı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Ortalama'ya Dönüş Yasası ve Yaşama Sanatı" konulu program gerçekleştirildi.

Program, yemek ikramı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Söyleşiye, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, manevi danışmanlar ve gençler katıldı. Doç. Dr. Hasan Camcı, konuşmasında ortalama kavramının insan yaşamındaki dengeyi temsil ettiğini, ölçülü olmanın hem psikolojik hem de manevi açıdan huzurun temeli olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Anatoprak tarafından Doç. Dr. Hasan Camcı'ya hediye takdimi yapıldı. Söyleşi, teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR