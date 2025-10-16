Haberler

Afyonkarahisar'da 'Ortalama'ya Dönüş Yasası ve Yaşama Sanatı Konulu Söyleşi Düzenlendi

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde Doç. Dr. Hasan Camcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide, ortalama kavramının insan yaşamındaki önemi ele alındı. Programda yemek ikramı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı.

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde 'Akademik Söyleşiler Serisi' çerçevesinde Doç. Dr. Hasan Camcı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Ortalama'ya Dönüş Yasası ve Yaşama Sanatı" konulu program gerçekleştirildi.

Program, yemek ikramı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Söyleşiye, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, manevi danışmanlar ve gençler katıldı. Doç. Dr. Hasan Camcı, konuşmasında ortalama kavramının insan yaşamındaki dengeyi temsil ettiğini, ölçülü olmanın hem psikolojik hem de manevi açıdan huzurun temeli olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Anatoprak tarafından Doç. Dr. Hasan Camcı'ya hediye takdimi yapıldı. Söyleşi, teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
