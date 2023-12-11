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Afyonkarahisar'da Orman Muhafaza Memurlarının Domuz Sürüsüne Yöresel Şiveyle Tepkisi Mizah Konusu Oldu

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Afyonkarahisar'da orman muhafaza memurları, domuz sürüsü ile karşılaşınca yöresel şiveyle tepki verdi. Bu olay sosyal medyada mizah konusu oldu.

Afyonkarahisar'da domuz sürüsü ile karşılaşan orman muhafaza memurlarının yöresel şive ile tepki vermesi sosyal medyada mizah konusu oldu.

Olay, Çıkrık beldesi yakınlarında yaşandı. Bölgede denetime çıkan orman muhafaza memuru Salih Aygün ve arkadaşı Alanyurt köyüne doğru giderken domuz sürüsünün kullandıkları araçla birlikte hareket ettiğini fark etti. Aygün ve arkadaşı ardından cep telefonu kameraları ile sürüyü görüntüledi. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürünün hızlı bir şekilde koştuğu ve adeta otomobil ile yarıştıkları gözlendi. Yaklaşık 1 dakika boyunca araçla birlikte hareket eden sürü ardından gözden kayboldu.

Sürüyü görüntüleyen Aygün ve arkadaşının yöresel şiveyle tepkisi ise sosyal medyada mizah konusu oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Salih Aygün Hayvanlar Yerel Yaşam Güncel Haberler

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