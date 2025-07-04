Afyonkarahisar'da Okul Tadilat ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'daki okullara tadilat ve onarım çalışmaları devam ederken, okulların yeni eğitim ve öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf Turhan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertan, Müdür Yardımcıları Musa Dinçgez ve şube müdürleri Mareşal Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek yaz dönemi hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette okul yöneticilerinden yürütülen bakım, onarım ve eğitim ortamlarını iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sünnetci, "Afyonkarahisar'da tüm eğitim kurumlarımızı yeni döneme en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okullarımız sadece eğitim verilen değil, aynı zamanda öğrencilerimiz için güvenli, temiz ve donanımlı yaşam alanları olmalıdır. 2025-2026 eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapılması için karınca gibi hep birlikte yaz dönemini çalışarak geçirmeliyiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR