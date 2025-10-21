Haberler

Afyonkarahisar'da Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Projesi Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Projesi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere' Projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ilk ve ortaokul öğrencilerine sabahları tarhana çorbası dağıtılacak. Proje, kış aylarında öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan "Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere" Projesi, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de devam ederken, projeyle ilk ve ortaokul ogrencilerine sabahları tarhana çorbası dağıtılacak.

Soğuk kış aylarının kendini hissettirmesiyle birlikte, öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan projede, ilk çorba dağıtım töreni İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin katılımıyla Küçük Çobanlar İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Geleneksel lezzetlerden tarhana çorbası ile meslek liselerinde üretilen tam buğday ekmeği ikramını içeren proje, bu yıl önemli değişikliklerle öğrencilere ulaşacagı belirtildi.

Sünnetci, 2025-2026 dönemi hedefini de açıklayarak, haftalık 22 bin 580 öğrenciye sıcak çorba dağıtımı yapılacağını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.