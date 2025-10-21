Afyonkarahisar'da Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Projesi Devam Ediyor
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere' Projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ilk ve ortaokul öğrencilerine sabahları tarhana çorbası dağıtılacak. Proje, kış aylarında öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Soğuk kış aylarının kendini hissettirmesiyle birlikte, öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan projede, ilk çorba dağıtım töreni İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin katılımıyla Küçük Çobanlar İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi.
Geleneksel lezzetlerden tarhana çorbası ile meslek liselerinde üretilen tam buğday ekmeği ikramını içeren proje, bu yıl önemli değişikliklerle öğrencilere ulaşacagı belirtildi.
Sünnetci, 2025-2026 dönemi hedefini de açıklayarak, haftalık 22 bin 580 öğrenciye sıcak çorba dağıtımı yapılacağını belirtti. - AFYONKARAHİSAR