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Afyonkarahisar'da Öğrenci Yurtlarında Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Afyonkarahisar'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, yurtlarda kalan öğrencilerin güvenliği ve konforu üzerine önemli tedbirler alındı.

Afyonkarahisar'da çok sayıda öğrencinin kaldığı yurtlara yönelik güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan ve yurtlarda görev yapan güvenlik personellerinin katılımı ile Çiğiltepe Yurdu'nda yeni eğitim öğretim yılına yönelik önemli bir toplantı düzenlendi. Toplantının ana gündemi, yurtlarda kalacak öğrencilerin güvenliği ve konforu oldu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, öğrencilerin güvenliği ve huzuru konusunda alınması gereken tedbirler toplantıda detaylı bir şekilde ele alındı. Kasapoğlu, yurtlarda kalacak binlerce öğrencinin güvenli ve rahat bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Bu kapsamda güvenlik personellerinin rolünün önemine dikkat çeken Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin huzur ve güven içinde bir eğitim dönemi geçirebilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Yurtlarımız, öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde dizayn edildi. Ancak bu ortamın temelinde güvenlik yer alıyor. Güvenlik personelimiz, öğrencilerimizin gece gündüz emniyette olmasını sağlayarak onların huzurlu bir şekilde konaklamalarına büyük katkı sağlıyor."

Toplantının sonunda, güvenlik personelleriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, eğitim yılı boyunca karşılaşılabilecek olası sorunlara karşı çözüm önerileri tartışıldı. Yurt müdürleri ve güvenlik personeli, yeni eğitim yılı için hazırlıkların tam olduğunu ve öğrencilerin güvenliği konusunda her türlü tedbirin alındığını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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