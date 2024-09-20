Afyonkarahisar'da Gaziler Günü Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde organize edilen "19 Eylül Gaziler Günü-Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla Spor Etkinlikleri" isimli program, Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm pistinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, gaziler ve şehit yakınları başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

Program, gazilere ve şehit yakınlarına olan saygıyı pekiştirmek, milli ve manevi değerleri yaşatmak amacıyla düzenlendi. Etkinlikler kapsamında katılımcılar, sporun birleştirici gücüyle bir araya geldi. Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapılan etkinliklere Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gaziler, şehit yakınları, vatandaşlar ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri katılım gösterdi.

Afyonkarahisar'da Gaziler Günü'nün anlam ve önemine uygun şekilde çeşitli spor branşlarında düzenlenen etkinlikler, gaziler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte bilek güreşi, futbol, voleybol, badminton ve okçuluk gibi spor dallarında müsabakalar yapıldı. Gaziler ve şehit yakınları, bu etkinliklerde gönüllerince vakit geçirirken, gençlerle birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Hem sporun yaygınlaştırılması hem de milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir atmosfer oluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

" 19 Eylül Gaziler Günü, ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır. Vatan toprakları için canını ortaya koyan, gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, onlara olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ifade etmek için bugün burada bir araya geldik. Gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Bu etkinlikte sporun birleştirici gücünü kullanarak gazilerimizle bir araya gelmek bizim için onur verici. Bugün, gençlerimizin de katılımıyla gazilerimize duyduğumuz minneti bir kez daha gösterme fırsatı bulduk. Bizler, millet olarak gazilerimize ve şehitlerimize her zaman minnettarız." - AFYONKARAHİSAR