Afyonkarahisar'da Muhtarlık Seçimleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

1 Haziran 2025 Pazar günü Afyonkarahisar'ın 14 mahalle ve köyünde yenilenecek muhtarlık seçimlerine ilişkin hazırlıklar çerçevesinde bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz başkanlık etti. Seçimlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda; oy verme işlemleri, sandık kurullarının oluşturulması ve seçim sürecine ilişkin diğer lojistik konular ele alındı. Seçim süreci boyunca gelişmelerin İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından yakından takip edileceği ifade edildi. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Topçu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Çağrı Demiröz, İl İdare Denetim Müdür Vekili Tuncay Eroğul, Güvenlik Şube Müdür Vekili Ömer Oruçoğlu ve Belge Yönetim ve Koordinasyon Şube Müdür Vekili Komiser Serhat Topkaya da katıldı. - AFYONKARAHİSAR