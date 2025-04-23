Afyonkarahisar'da Muhtar Eğitim Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Muhtar Eğitim Programı'na katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yerel yönetimin mihenk taşı olan muhtarlara afet yönetiminden bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alanda bilgi desteği verildiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, muhtarların görevlerini daha etkin ve bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Muhtar Eğitim Programı'na katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen programda muhtarlara, Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) başta olmak üzere afet yönetimi ve çeşitli yasal mevzuatlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitim programı çerçevesinde Yeşilay Afyonkarahisar Bilim Kurulu Üyesi Op. Dr. Selim Yiğitbaşı "Bağımlılıkla Mücadele", Vali Yardımcısı Mehmet Keklik "Aile Yılı" teması, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri "Mekansal Adres Kayıt Sistemi", PTT Başmüdürü ise "Tebligat Kanunu" konularında sunum yaptı. Veterinerler Odası Başkanı da sokak hayvanlarına ilişkin güncel mevzuat hakkında bilgi verdi. Programda İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan ve İdare ve Denetim Müdürü Tuncay Eroğul da hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR