Afyonkarahisar'da İlkokul Öğrencilerinden Vatan Sevgisi ve Saygı Temalı Video
Afyonkarahisar'da Hürriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan video, vatan sevgisi, şehitlik ve yaşlılara saygı gibi konuları ele alıyor. Videoda, vatan sevgisi bayrak, şehitler ve kentin sosyal kültürel değerleri üzerinden anlatılıyor. Ayrıca, yaşlılara saygının önemi de vurgulanıyor. Video, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan vatan sevgisi, şehitlik ve yaşlılara saygı gibi konuları ele alan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kent merkezindeki, Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, öğretmenler ve öğrenciler tarafından vatan sevgisi konulu bir video hazırlandı. Öğrenciler videoda vatan sevgisini bayrak şehitler ve kentin sosyal kültürel değerleri üzerinden yansıttı. Yaşlılara saygının da anlatıldığı video izlenenler tarafından büyük ilgi gördü. - AFYONKARAHİSAR