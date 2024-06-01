Afyonkarahisar'da İlkokul Öğrencilerinden Vatan Sevgisi ve Saygı Temalı Video

Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan vatan sevgisi, şehitlik ve yaşlılara saygı gibi konuları ele alan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kent merkezindeki, Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, öğretmenler ve öğrenciler tarafından vatan sevgisi konulu bir video hazırlandı. Öğrenciler videoda vatan sevgisini bayrak şehitler ve kentin sosyal kültürel değerleri üzerinden yansıttı. Yaşlılara saygının da anlatıldığı video izlenenler tarafından büyük ilgi gördü. - AFYONKARAHİSAR