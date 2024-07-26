Afyonkarahisar'da Mahremiyet ve Çevre Bilinci Seminerleri Düzenlendi
Afyonkarahisar il Müftülüğü tarafından düzenlenen Mahremiyet ve Çevre Bilinci seminerleri, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, seminerlerde öğrencilere başarılar diledi.
Afyonkarahisar il Müftülüğü tarafından Mahremiyet ve Çevre Bilinci seminerleri düzenlendi.
İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Huriye Ekici Kur'an kursunu ziyaret ederek seminer verdi. Bütün öğrencilere başarılar dileyen İmamoğlu, Yeşil Cami'de devam eden yaz kursunda ki öğrencileri de ziyaret etti. İdareciler ve vaizler tarafından da, aynı konularla ilgili yaz kursu öğrencilerine yönelik olarak sürdürülen seminerlerin, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildiği gözlendi. - AFYONKARAHİSAR