Afyonkarahisar'da Mahremiyet ve Çevre Bilinci Seminerleri Düzenlendi

Afyonkarahisar il Müftülüğü tarafından Mahremiyet ve Çevre Bilinci seminerleri düzenlendi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Huriye Ekici Kur'an kursunu ziyaret ederek seminer verdi. Bütün öğrencilere başarılar dileyen İmamoğlu, Yeşil Cami'de devam eden yaz kursunda ki öğrencileri de ziyaret etti. İdareciler ve vaizler tarafından da, aynı konularla ilgili yaz kursu öğrencilerine yönelik olarak sürdürülen seminerlerin, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildiği gözlendi. - AFYONKARAHİSAR