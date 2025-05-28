Afyonkarahisar'da LPG Tankeri Kazası: Şans Eseri Yaralı Yok

Afyonkarahisar'da LPG Tankeri Kazası: Şans Eseri Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Afyonkarahisar'da LPG Tankeri Kazası: Şans Eseri Yaralı Yok
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da bir LPG yüklü tanker, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğini devirdi ve bir evin bahçesindeki besihanenin duvarına çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.

Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolde çıkan LPG yüklü tanker elektrik direğini devirip ardından bir evin bahçesinde besihanenin duvarına çarparak durabilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GJD 855 LPG yüklü tanker sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tanker önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ardından bir evin bahçesinde bulunan besihanenin duvarına çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük paniğin yaşandığı olayda ayrıca tırın devirdiği elektrik direğinden dolayı bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, yapılan kontroller de tankerde herhangi bir gaz sızıntısı olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.