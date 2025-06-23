Afyonkarahisar'da Lağım Fareleri Araçlara Girdi, Vatandaşlar Sopalarla Kovalamaca Yaptı

Afyonkarahisar'da Lağım Fareleri Araçlara Girdi, Vatandaşlar Sopalarla Kovalamaca Yaptı
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Afyonkarahisar'da gece saatlerinde araçlarına lağım faresi giren vatandaşlar, sopalarla fare avına çıkarak ilginç bir kovalamaca yaşadı. Gece yarısı meydana gelen olayda, sokakta oturanlar fareleri görünce hemen harekete geçti.

Afyonkarahisar'da araçlarının içerisine lağım faresi girdiğini fark eden vatandaşlar gece yarısı ellerine aldıkları sopalarla fare avına çıktı.

İlginç olay, Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde dışarıda oturan vatandaşlar sokakta gezen 3 lağım faresinin araçlarının motor bölümünden içeri girdiğini fark etti. Ardından araç sahiplerine haber verilmesi ile trajikomik bir kovalamaca başladı. Ellerine sopaları alan vatandaşlara araçların içerisinde giren fareleri çıkarmaya ardından da kovalamaya başladı. Gecenin sonunda ise kazanan vatandaşlar olurken araçların içerisinde çıkan fareler kovalamaca sonrası gözlerden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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