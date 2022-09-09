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Afyonkarahisar'da KYK yurtlarına 14 bin 208 öğrenci yerleştirildi

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da KYK yurtlarına 14 bin 208 öğrenci yerleştirildi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 'hiçbir öğrencimiz yurtsuz kalmadı' başlığı ile yaptığı sosyal medya paylaşımında KYK'ya başvuran 14 bin 208 öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 'hiçbir öğrencimiz yurtsuz kalmadı' başlığı ile yaptığı sosyal medya paylaşımında KYK'ya başvuran 14 bin 208 öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini belirtti.

Vali Yiğitbaşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın Afyonkarahisar'daki KYK yurtları paylaşımına atıfta bulunarak, "Hiçbir öğrencimiz yurtsuz kalmadı. Yurtlarımızın kapasitesindeki desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm ekibine teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte 8 ilçedeki KYK yurtlarına toplamda 9 bin 479 kız, 4 bin 729 erkek olmak üzere toplamda 14 bin 208 öğrencinin yerleştirildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Yerel Haberler

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