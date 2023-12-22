Afyonkarahisar'da Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi eğitimi

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından 746 kişiye "Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi" eğitimi verildi.

AFAD görevlileri koordinasyonunda yürütülen eğitime İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye İtfaiye Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan 746 kişi katıldı. Eğitim çerçevesinde çalışanlara büyük trafik kazalarında Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi hakkında bilgiler verdi. Kurum müdürlüklerinde görevli personellere olay yerinde doğru ve hızlı müdahale etme ve güvenlik önlemlerini alma, sürekli iletişim halinde olma konularında bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR