Afyonkarahisar'da Konut Satışları Yüzde 35 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında Afyonkarahisar'da bin 22 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılı Kasım ayına göre bu yıl konut satışlarının yaklaşık yüzde 35 artarak bin 22 olduğu belirtildi. Kasım ayında satılan bin 22 konutun 94'ü ipotekli yani banka kredili satış, 928'i de diğer satış olarak verilere yansıdı. Satılan konutların 308'i sıfır konut olurken, 714'ü de ikinci el konut olarak verilere yansıdı. - AFYONKARAHİSAR