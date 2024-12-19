Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde 'Suriye' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı

Afyonkarahisar'da Konut Satışları Yüzde 35 Arttı

Afyonkarahisar'da Konut Satışları Yüzde 35 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı Kasım ayında Afyonkarahisar'da toplam 1.022 konut satıldı. Satışların yüzde 35 artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında Afyonkarahisar'da bin 22 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılı Kasım ayına göre bu yıl konut satışlarının yaklaşık yüzde 35 artarak bin 22 olduğu belirtildi. Kasım ayında satılan bin 22 konutun 94'ü ipotekli yani banka kredili satış, 928'i de diğer satış olarak verilere yansıdı. Satılan konutların 308'i sıfır konut olurken, 714'ü de ikinci el konut olarak verilere yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
img

Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
img

Suriyeli berber, müşterilerinin aklını aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücret toplantısı sona erdi
Türk-İş: Toplantıda rakam konuşulmadı
Yine rakam konuşulmamış! Türk-İş asgari ücrette sonuç için tarih verdi
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış

Son Dakika Haberleri

TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu? 19 Aralık hangi burç? 19 Aralık hangi burç ve özellikleri? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.