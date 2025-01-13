Afyonkarahisar'da Kış Tedbirleri Toplantısı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kaymakamlar ile gerçekleştirilen toplantıda kış tedbirleri ele alınırken, özellikle mevsimsel şartlardan dolayı kazaların önüne geçilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Yiğitbaşı başkanlığında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, vali yardımcıları, kaymakamların katılımıyla 'Asayiş ve Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kış mevsimi ile ilgili alınan tedbirler masaya yatırılırken, özelliklededon, buzlanma ve sis gibi mevsimsel şartlardan dolayı kaynaklanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı sürücülerin özellikle kış mevsiminde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR