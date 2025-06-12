Afyonkarahisar'da Kırsal Kalkınma Projeleri İncelendi

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Afyonkarahisar'da Kırsal Kalkınma Ajansları desteklerinden yararlanan çiftçilerin projeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından incelendi. Uzman Eller projesi hibe destekleri doğrultusunda yapılan kontrollerde, tarım potansiyelinin artırılması ve yerel ekonominin güçlenmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da Kırsal Kalkınma Ajansları desteklerinden yararlanan çiftçilerin projeleri incelendi.

Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kırsal Kalkınma Desteklemeleri içinde 'Uzman Eller' projesi hibe desteği dönemsel kontrolleri Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirildi. Kontrol aşamasında çiftçilerin hibe desteği ile gerçekleştirdikleri projelerin uygulama aşamaları titizlikle gözden geçirildi.

Kırsal kalkınma alanında yapılan bu projeler ile tarım potansiyelinin artırılması ve yerel ekonominin güçlenmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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