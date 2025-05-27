Afyonkarahisar'da Kene Isırmalarına Dikkat!
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Kırsal alanlarda özellikle dikkatli olunması gerektiği ve kene teması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan kene ısırması vakalarına karşı vatandaşları uyardı.
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının keneler aracılığıyla bulaşan ve ciddi sonuçlar doğurabilen bir enfeksiyon olduğu belirtilerek, özellikle kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve kanama gibi belirtilerle seyreden KKKA'ya karşı korunmanın en etkili yolunun erken tedbir almak olduğu ifade edildi. Kene teması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği hatırlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel