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Afyonkarahisar'da kaza 1 öldü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da kaza 1 öldü, 3 yaralı

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişide yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T, (43) idaresindeki 03 ABE 402 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan R.B, (55) yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. (21) ve Y.H.B. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından R.B'nin cesedi ise morga götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Uşak Yerel Haberler

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