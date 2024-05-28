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Afyonkarahisar'da Kaybolan Gebe İnek Kurtarıldı

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Afyonkarahisar'da kaybolan gebe inek, 2 gün sonra dağlık alanda yorgunluktan bitap düşmüş halde bulundu. Köylülerin demir bir varille yaptıkları sedye ile yaklaşık 3 kilometre köye taşınarak kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da kaybolan gebe inek 2 gün sonra dağlık alanda yorgunluktan bitap düşmüş halde bulundu. Yürüyemeyen ve doğum yapacağı anlaşılan inek köylülerin demir bir varille yaptıkları sedye ile yaklaşık 3 kilometre köye taşınarak kurtarıldı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sakinlerinden Nuri Demircan'ın yaklaşık 100 bin TL değerindeki ineği otlatılmak için çıkarıldığı arazide kayboldu. Ardından köy Muhtarı Adem Sargın, yanına Demircan'dan birlikte köyden aldığı vatandaşlarla ineği aramaya başladı. Yaklaşık 4 saatlik bir arama çalışması sonrası inek köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan dere yatağında yorgunluktan bitap düşmüş halde bulundu. Köylüler yorgunluktan dolayı yürüyemeyen ve olduğu yere çöküp kalan ineği kurtarmak için harekete geçti. Köy sakinleri demir bir varili keserek sedye haline çevirdi. Ardından sedyenin 4 yerine delik açan köylüler buraya taktıkları sopalar ve ip yardımıyla ineği köye kadar taşıyarak kurtardı.

Vatandaşlar gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonunu ise cep telefonları ile kayır altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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