Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Afyonkarahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 2 gündeki kar yağışı sonrası Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi ekipleri, 20 iş makinesi ve 28 personelle belde ve köylerde karla mücadele ediyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 cm'yi buldu.

Afyonkarahisar'da son 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin belde ve köylerde gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmaları devam ederken, yağıştan dolayı bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu belirtildi.

Önceki 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası kent geneli beyaza bürünürken, yağış bazı bölgelerde ise hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile birlikte 9 ilçe ve 56 köyde etkili olan yağıştan dolayı İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Merkeze bağlı Büyükkalecik gibi rakımı yüksek olan bölgelerde ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler 20 iş makinesi ve 28 personel ile karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü.

Kentte kardan dolayı kapalı bir yolun olmadığı ve ekiplerin çalışmalarına devam ettikleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
img

"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
img

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı

Son Dakika Haberleri

1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.